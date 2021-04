Coronavirus, il bollettino di oggi 19 aprile: 316 morti e 8.864 nuovi casi. Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che 'vedono' la zona gialla (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 19 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dilunedì 192021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 8.864 nuovi casi e 316 morti nelle ultime 24 ore - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - zazoomblog : Coronavirus il bollettino del 19 aprile 2021: 8.864 nuovi casi 316 i decessi. La situazione in Italia -… - Pall_Gonfiato : #Coronavirus: ecco il bollettino del 19 aprile sui contagi in #Italia #Covid - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.864 nuovi casi, 316 morti. Tasso di positività 6% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 19 APRILE/ Ministero Salute: 316 morti, 8864 nuovi casi Dopo il weekend il primo bollettino coronavirus del Ministero della Salute registra una "tradizionale" diminuzione del numero di contagiati - dovuta al calo drastico dei tamponi processati (146.728) - ma conferma le tendenze ...

Covid Sicilia, oggi 1.123 contagi: bollettino 19 aprile I dati della regione sui nuovi casi di Coronavirus: da ieri processati 14.416 tamponi. Si registrano altri 10 morti Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi ( - 564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ...

Covid 19 aprile 2021, bollettino Coronavirus. Contagi oggi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid Sicilia, oggi 1.123 contagi: bollettino 19 aprile (Adnkronos) - Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti.

Coronavirus: pochi tamponi, nessun caso fra Saronno, Caronno, Tradate e Varese. +0 anche Turate Come sempre i dati che vengono dal fine settimana segnano un deciso casi dei casi positivi al coronavirus registrati ... diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi ...

Dopo il weekend il primodel Ministero della Salute registra una "tradizionale" diminuzione del numero di contagiati - dovuta al calo drastico dei tamponi processati (146.728) - ma conferma le tendenze ...I dati della regione sui nuovi casi di: da ieri processati 14.416 tamponi. Si registrano altri 10 morti Sono 1.123 i nuovi contagi diin Sicilia secondo i dati deldi oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi ( - 564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ...(Adnkronos) - Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti.Come sempre i dati che vengono dal fine settimana segnano un deciso casi dei casi positivi al coronavirus registrati ... diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi ...