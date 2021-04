Coronavirus | i guariti sono protetti dalla reinfezione per almeno 7 mesi | lo studio inglese

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Losuidal Covid-19: l’immunità potrebbe duraresette. ROMA – E’ stato pubblicato su The Lancet il nuovoriguardante idal Covid-19. Secondo le ultime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, l’immunità potrebbe duraresette. La ricerca aveva come obiettivi quello di stabilire se lafosse sintomatica o asintomatica e soprattutto quanto gli anticorpiattivi all’interno di una persona. I risultatisicuramente positivi anche in vista di un pass vaccinale per spostarsi in Europa e in Italia. Nei prossimisarà allargato il campione per avere ...