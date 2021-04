Coronavirus | ecco il kit per i tamponi rapidi fai da te | si potrà comprare al supermercato per 6-8 euro

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un kit per ifai da te contro ilsarà venduto nei supermercati italiani a partire dalla prima settimana di maggio, al prezzo di circa 6-8. Come spiegato dal Corriere della Sera, il prodotto è stato brevettato dalla società cinese Xiamen Boson e verrà distribuito inpa dall’austriaca Technomed, che ha ottenuto la certificazione CE. Il kit è stato recentemente inserito nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute, una classificazione che a differenza dei farmaci ne consente la vendita ovunque. Mentre finora, per poter effettuare un test rapido, era necessario andare in farmacia oppure in un laboratorio di analisi cliniche. Il test consiste in un tampone nasale e fornisce il risultato entro 15 minuti. Non ha la sensibilità di un test molecolare e ...