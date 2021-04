Coronavirus: due fratelli muoiono a distanza di pochi giorni (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Coronavirus ha tolto la vita a due fratelli nel giro di pochi giorni. E’ successo in provincia di Lecce. Sopravvissuta la madre ultranovantenne A Montesano Salentino il Coronavirus si è portato via due fratelli a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Si tratta di Donato e Antonio Ferraro due fratelli rispettivamente di 61 e 67 anni che avevano contratto il virus. Anche la madre ultranovantenne ed un altro fratello erano rimasti contagiati, ma fortunatamente sono risultati asintomatici al Covid. La scomparsa dei due fratelli Il primo dei due fratelli a smettere di lottare contro la malattia è stato Donato Ferraro. Mercoledì scorso l’uomo ha perso la vita presso ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilha tolto la vita a duenel giro di. E’ successo in provincia di Lecce. Sopravvissuta la madre ultranovantenne A Montesano Salentino ilsi è portato via duedil’uno dall’altro. Si tratta di Donato e Antonio Ferraro duerispettivamente di 61 e 67 anni che avevano contratto il virus. Anche la madre ultranovantenne ed un altro fratello erano rimasti contagiati, ma fortunatamente sono risultati asintomatici al Covid. La scomparsa dei dueIl primo dei duea smettere di lottare contro la malattia è stato Donato Ferraro. Mercoledì scorso l’uomo ha perso la vita presso ...

