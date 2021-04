Coronavirus | anche nei supermercati il kit per il tampone fai da te

Advertising

MediasetTgcom24 : Fonti: dal 26 aprile giallo rafforzato e ristoranti aperti anche di sera #coronavirus - NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - vaticannews_it : #12aprile #arte #MuseiVaticani, anche il 2021 nel segno di Raffaello. Intervista alla direttrice Barbara Jatta… - Karm3nB : RT @OrtigiaP: Qualsiasi polmonite, se la curate solo con la tachipirina, senza neanche uno straccio di antibiotico, si aggrava e riempie le… - to199999 : RT @OrtigiaP: Qualsiasi polmonite, se la curate solo con la tachipirina, senza neanche uno straccio di antibiotico, si aggrava e riempie le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche

... oppure al link diretto https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ Come per la precedente fascia di età, sarà possibile prenotare la vaccinazioneagli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o ...L'Aquila. Sono 97 i nuovi casi diaccertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.092 tamponi ... In lieve aumento i ricoveri complessivi,se scendono le terapie ...I tempi per trovare la quadra sono stretti: il Consiglio dei ministri che darà il via libera al decreto legge sulle riaperture dovrebbe tenersi tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile ...Si sono conclusi i primi 4 mesi del programma congiunto realizzato insieme ad UNICEF e destinato ai minori migranti non accompagnati tra Ventimiglia e Lampedusa.