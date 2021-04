Coronavirus | ambulanti e giostrai bloccano il centro di Cagliari con settanta furgoni | “Siamo alla frutta” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Hanno bloccato il traffico con una settantina tra camion e furgoncini. Poi hanno fatto un presidio sotto al palazzo del Consiglio regionale. Così glidella Sardegna hanno protestato aper chiedere non solo risposte, ma anche il via libera a mercati rionali, sagre e spettacoli viaggianti. La manifestazione ha bloccato le auto della principale strada del capoluogo e gli automobilisti hanno dovuto pensare percorsi alternative. Il presidio è stato organizzato al livello nazionale da Css Ambulantato e da Fiva-Confcommercio. Tante bandiere e striscioni, con messaggi come “vogliamo lavorare” e “”. “chiusi da quattordici mesi – ha spiegato uno dei manifestanti – i ristori non bastano: serve una data certa per la ripartenza”. ...