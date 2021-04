Coprifuoco dalle 23.00: l’ipotesi al vaglio del governo in vista delle riaperture del 26 Aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo ragiona sullo slittamento del Coprifuoco con l’inizio del divieto di circolazione che passerebbe dalle 22.00 alle ore 23.00. In vista delle riaperture del 26 Aprile tiene banco la discussione sul Coprifuoco che Salvini vuole cancellare e che il ministro Speranza vuole confermare senza modifiche, quindi dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente. Non si esclude che la discussione possa risolversi con un compromesso: la conferma del Coprifuoco ma con inizio posticipato alle ore 23.00. La proposta di far slittare l’inizio del Coprifuoco alle ore 23.00 arriva dal sottosegretario alla Salute Costa: “Non è importante se già dal 26 Aprile o dopo. L’importante è iniziare ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilragiona sullo slittamento delcon l’inizio del divieto di circolazione che passerebbe22.00 alle ore 23.00. Indel 26tiene banco la discussione sulche Salvini vuole cancellare e che il ministro Speranza vuole confermare senza modifiche, quindi22.00 alle 5.00 del mattino seguente. Non si esclude che la discussione possa risolversi con un compromesso: la conferma delma con inizio posticipato alle ore 23.00. La proposta di far slittare l’inizio delalle ore 23.00 arriva dal sottosegretario alla Salute Costa: “Non è importante se già dal 26o dopo. L’importante è iniziare ...

