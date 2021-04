“Coprifuoco alle 23 per cenare ristoranti all’aperto”: la proposta del sottosegretario Costa (Di lunedì 19 aprile 2021) “Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora – dalle 22 alle 23 – l’inizio del Coprifuoco, soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all’aperto, possa essere una riflessione sulla quale approfondire”, lo ha detto intervenendo a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo – ha aggiunto – che l’importante non è” se si allungherà l’orario già “dal 26 aprile o dal 1 maggio. L’importante è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini. Se l’allungamento” dell’orario in cui scatta il Coprifuoco “arriverà una o 2 settimane dopo, non credo sia questo il problema. Credo che dobbiamo essere consapevoli che è iniziata una fase nuova”. Il sottosegretario si è espresso ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) “Credo che una riflessione sull’allungare di un’ora – d2223 – l’inizio del, soprattutto consentendo la cena nei, possa essere una riflessione sulla quale approfondire”, lo ha detto intervenendo a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24 ilalla Salute Andrea. “Credo – ha aggiunto – che l’importante non è” se si allungherà l’orario già “dal 26 aprile o dal 1 maggio. L’importante è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini. Se l’allungamento” dell’orario in cui scatta il“arriverà una o 2 settimane dopo, non credo sia questo il problema. Credo che dobbiamo essere consapevoli che è iniziata una fase nuova”. Ilsi è espresso ...

Advertising

matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - FratellidItalia : ? Cosa c’entra il coprifuoco alle 22 con il contrasto al Covid? Il Governo può imporre protocolli per limitare il c… - FratellidItalia : ?? E se consideriamo anche il coprifuoco fino alle 22.00, questi provvedimenti sono una presa in giro ai ristoratori - stefanobellelli : RT @RobertoRedSox: Il 26 aprile riapriranno ristoranti pub birrerie all’aperto. OK A questo punto (parola di tassista notturno) vi dico ch… - JPCK72 : RT @DiPint3: L'inutilità del coprifuoco è aggravata dalla ignoranza di chi non conosce come funziona un ristorante. Pensate che quando si c… -