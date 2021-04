Convocati Fiorentina: c’è lo squalificato Milenkovic. Il motivo (Di lunedì 19 aprile 2021) La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per il match contro il Verona: due assenti, c’è lo squalificato Milenkovic La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per il match contro il Verona. Assenti Borja Valero e Kokorin, c’è lo squalificato Milenkovic che assisterà i compagni dagli spalti del Bentegodi. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar Attaccanti: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Laha diramato la lista deiper il match contro il Verona: due assenti, c’è loLaha diramato la lista deiper il match contro il Verona. Assenti Borja Valero e Kokorin, c’è loche assisterà i compagni dagli spalti del Bentegodi. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Quarta,, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar Attaccanti: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic L'articolo proviene da Calcio News 24.

