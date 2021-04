Contagi, stadi, focolai e politica: come evitare il disastro agli Europei 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo dà il via libera a 16 mila spettatori per il torneo di calcio che inizia l'11 giugno con Italia-Turchia. Il rischio che Erdogan si prendesse i quattro match dell'Olimpico è scongiurato. Ma basterà una nuova app miracolosa a evitare altri Contagi a Coverciano? Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo dà il via libera a 16 mila spettatori per il torneo di calcio che inizia l'11 giugno con Italia-Turchia. Il rischio che Erdogan si prendesse i quattro match dell'Olimpico è scongiurato. Ma basterà una nuova app miracolosa aaltria Coverciano?

Advertising

letterstohaz : Dopo il 26 aprile, spostamento tra regioni, però ci sarà la zona gialla, arancione e rossa, ristoranti aperti anche… - espressonline : Contagi, stadi, focolai e politica: come evitare il disastro agli Europei 2021 - EsseSandra2 : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo #Bassetti: 'All'aperto rischio pari a zero, riapriamo bar, ristoranti, riportiamo pubblico negli stadi, tea… - casa1404 : @ardigiorgio @ricpuglisi Io sono un appassionato di calcio ma non ci si ricorda più della partita Atalanta Valencia… - Bob86591692 : RT @GianlucaFicco76: Riapriremo gli stadi, ma dicendo già che appena i contagi torneranno a crescere (15 giorni) chiuderemo di nuovo non so… -