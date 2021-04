(Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo dà il via libera a 16 mila spettatori per il torneo di calcio che inizia l'11 giugno con Italia-Turchia. Il rischio che Erdogan si prendesse i quattro match dell'Olimpico è scongiurato. Ma basterà una nuova app miracolosa aaltria Coverciano?

Advertising

zazoomblog : Contagi stadi focolai e politica: come evitare il disastro agli Europei 2021 - #Contagi #stadi #focolai #politica:… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi stadi

L'Espresso

... laddove il numero deiè considerato sotto controllo. Restrizioni ancora severe invece per ... Dal 1° giugno riaprono anche glie i palazzetti ma la capienza massima è fissata al 25% e ......Palermo è stata ieri ancora la città in cui si registra l'incremento maggiore con 431 nuovi. Dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi con capienza deglio palazzetti non ...Arriva una brutta notizia per il mondo del calcio. Slitta, ulteriormente, la data per la riapertura degli stadi. Si era discusso della possibilità di aprire ...Il premier Draghi e il ministro Speranza hanno anticipato che dal 26 aprile ci saranno delle riaperture, che riguarderanno scuole, ristoranti, cultura.