(Di lunedì 19 aprile 2021) Uno dei più importanti networking nella ricercaalla 93.esima edizione Dal 22 al 25 aprile prossimi si svolge la 93.esima edizione deldellache vedrà riuniti molti professionisti del mondo scientifico e della ricerca, per la condivisione e divulgazione di progetti e risultati sperimentali ottenuti dai ricercatori italiani nel campo dellae più in generale delle Scienze della Vita.Sarà l’occasione per poter fare una sintesi e capire i possibili sviluppi futuri su numerosi aspetti della vita sul nostro pianeta; Covid, stress cellulare, neuroscienze, scienze dello sport, bioantropologia, ...

Advertising

PieropanLorenzo : RT @ROI_Osteopati: ?? #CongressoROI2021 Con emozione il Presidente @sciomachen annuncia il tema del #CongressoROI2021 che si terrà online il… - italiaserait : Congresso Nazionale SIBS Società Scientifica Biologia Sperimentale - Toscanaoggi : #Università: #Fuci, il 29 e 30 aprile LXIX Congresso nazionale su Zoom e Facebook con prolusione di mons. #Paglia… - PontAcadLife : LXIX Congresso Nazionale @PresidenzaFuci - GiovannaDeChia3 : RT @ROI_Osteopati: ?? #CongressoROI2021 Con emozione il Presidente @sciomachen annuncia il tema del #CongressoROI2021 che si terrà online il… -

Ultime Notizie dalla rete : Congresso Nazionale

Servizio Informazione Religiosa

Lo ha dichiarato oggi su Twitter Rahul Gandhi, figura di spicco delindiano (Inc), principale forza di opposizione. Anche ieri il partito, attraverso il portavoce Ajay Maken, ha ...... 'Vediamo se riusciamo a continuare' - Video Baerbock è nel parlamentodal 2013, ma non ... La candidatura di Baerbock dovrà essere confermata formalmente aldel partito a giugno . ...(19 aprile 2021) - La nuova oncologia chiede più integrazione tra ospedale e territorio, tecnologie avanzate, terapie innovative per tutti i ...L'ex primo ministro dell'India Manmohan Singh è positivo al coronavirus ed è stato ricoverato all'All India Institute Of Medical ...