Concorso Ministero Giustizia per 18 dirigenti EPE, preselezione dal 30 giugno: come è cambiata la selezione (Di lunedì 19 aprile 2021) *aggiornamento del 14/04/2021: la prova preselettiva del Concorso Ministero Giustizia per 18 dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna – Dipartimento Giustizia minorile si svolgerà dal 30 giugno all’8 luglio. Il calendario, la sede e le modalità verranno indicate con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021. Leggi l’avviso Il decreto 8 aprile indica nuove modalità di svolgimento del Concorso Ministero Giustizia per 18 In particolare sono stati modificati gli articoli 9, 10 e 12 del bando, con l’aggiunta di una preselezione e la definizione degli altri step della selezione: le due prove scritte e la prova orale. Ecco le principali novità. Concorsi ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 aprile 2021) *aggiornamento del 14/04/2021: la prova preselettiva delper 18del ruolo di esecuzione penale esterna – Dipartimentominorile si svolgerà dal 30all’8 luglio. Il calendario, la sede e le modalità verranno indicate con avviso nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021. Leggi l’avviso Il decreto 8 aprile indica nuove modalità di svolgimento delper 18 In particolare sono stati modificati gli articoli 9, 10 e 12 del bando, con l’aggiunta di unae la definizione degli altri step della: le due prove scritte e la prova orale. Ecco le principali novità. Concorsi ...

