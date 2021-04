Conchiglioni ragù | besciamella e salsiccia | un trionfo di sapore!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 19 aprile 2021). La ricetta di oggi è un primo piatto davvero ricco e appetitoso, adattissimo al pranzo della domenica. A prima vista potrebbe sembrare difficile da preparare, ma in effetti è davvero semplice da fare e soprattutto si cucina in poco tempo. Da notare che iripieni hanno bisogno di una veloce precottura, dopodiché vanno scolati al dente e si arricchiscono con un sontuoso ripieno, poi subito in forno per una ventina di minuti. Oltre che buono, il piatto è anche versatile, dato che si può servire sia d’inverno che durante la bella stagione: caldo nel primo caso, come piatto freddo nel secondo.: gli ingredienti Per ...