Comunali di Bologna | Lepore raccoglie la sfida | “Farò le primarie”

BOLOGNA – Matteo Lepore raccoglie la sfida. Il candidato sindaco del Pd, prima ancora che Isabella Conti ufficializzi la sua corsa a Palazzo D'Accursio, annuncia l'intenzione di fare le primarie. "Cara Bologna ti amo e per te farò le primarie. Avanti tutta", twitta l'assessore alla Cultura, che terrà domattina alle 11 una conferenza stampa.

