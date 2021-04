Come spaccano le nonne della televisione (Di lunedì 19 aprile 2021) Le vecchie zie seducono i giovani Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo. La vecchiaia è un concetto decisamente relativo in televisione. Metà dei conduttori sono degli “impostori anagrafici” (quanti di voi darebbero 66 anni a Milly Carlucci o 60 a Carlo Conti? Ecco, ci siamo capiti), ma soprattutto in tv ai giovani piacciono sempre di più i vecchi. Anzi, le vecchie. I nuovi volti femminili del momento, quelli che trasformano il programma in un cult, sono infatti rigorosamente ultrasettantenni. Ebbene sì, se negli anni ‘90 si cercava la pin-up prosperosa, oggi le reti si contendono le gentili matrone, che con la loro autoironia mettono d’accordo adulti e ragazzi. Il pubblico generalista, che di base è femminile e anziano, è affascinato dal vedere i propri coetanei scorrazzare liberi e felici fuori dall’ospizio: è pur sempre una prospettiva di speranza, merce rara in ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 19 aprile 2021) Le vecchie zie seducono i giovani Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo. La vecchiaia è un concetto decisamente relativo in. Metà dei conduttori sono degli “impostori anagrafici” (quanti di voi darebbero 66 anni a Milly Carlucci o 60 a Carlo Conti? Ecco, ci siamo capiti), ma soprattutto in tv ai giovani piacciono sempre di più i vecchi. Anzi, le vecchie. I nuovi volti femminili del momento, quelli che trasformano il programma in un cult, sono infatti rigorosamente ultrasettantenni. Ebbene sì, se negli anni ‘90 si cercava la pin-up prosperosa, oggi le reti si contendono le gentili matrone, che con la loro autoironia mettono d’accordo adulti e ragazzi. Il pubblico generalista, che di base è femminile e anziano, è affascinato dal vedere i propri coetanei scorrazzare liberi e felici fuori dall’ospizio: è pur sempre una prospettiva di speranza, merce rara in ...

Advertising

EV3RMORX : @AchiIle_ merita un sacco rispetto ad alcuni artisti, sono canzoni che spaccano proprio come genere, è l’unico che le fa - Perla11976 : Sono le 9:30 e questa fila riguarda i bus 63 tutti in fila e guasti. Una cosa dico: #Atac ha le sue colpe ma gli… - guarnieribe : @notav_info c’entrate qualcosa con questo ? Poi non venite a spaccare la minchia a me come in passato se vi spaccan… - leone52641 : RT @MFerraglioni: I #ricchiepoveri spaccano a #DomenicaIn pazzeschi come sempre -