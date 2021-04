Come l’industria 4.0 cambia i mestieri della manifattura italiana (Di lunedì 19 aprile 2021) l’industria 4.0 raccontata con i Lego (Getty Images)*sintesi del paper di Monica Plechero, Francesco Rullani, Giancarlo Corò, Mario Volpe (Università Ca’ Foscari di Venezia). La ricerca è stata premiata alla terza conferenza su Competitive renaissance through digital transformation, organizzata dall’università di Pavia con la Società italiana di management, e di cui Wired è stato media partner, insieme ad altri due lavori (qui e qui) con una pubblicazione sul sito di Wired di una versione rielaborata, pensata per il grande pubblico con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di studi in ambito economico e di business anche al di fuori dei circuiti accademici. Quando si parla di digitalizzazione, la pandemia ci proiettata verso nuovi mondi possibili. Eppure proveniamo da un posto preciso, e ci portiamo dietro un bagaglio preciso di competenze e saperi. ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021)4.0 raccontata con i Lego (Getty Images)*sintesi del paper di Monica Plechero, Francesco Rullani, Giancarlo Corò, Mario Volpe (Università Ca’ Foscari di Venezia). La ricerca è stata premiata alla terza conferenza su Competitive renaissance through digital transformation, organizzata dall’università di Pavia con la Societàdi management, e di cui Wired è stato media partner, insieme ad altri due lavori (qui e qui) con una pubblicazione sul sito di Wired di una versione rielaborata, pensata per il grande pubblico con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di studi in ambito economico e di business anche al di fuori dei circuiti accademici. Quando si parla di digitalizzazione, la pandemia ci proiettata verso nuovi mondi possibili. Eppure proveniamo da un posto preciso, e ci portiamo dietro un bagaglio preciso di competenze e saperi. ...

Advertising

Greg_75_ : RT @RichbonesE: La ex fabbrica della #pennicillina a Roma (via tiburtina) è un ottimo esempio di come lo Stato abbia lasciato morire l'indu… - Accentureitalia : [??LIVE] - Oggi #19aprile alle 11, Fabio Benasso interverrà in diretta dalla home page di @corrieresera per parlare… - AlleanzaClimaCH : La legge sul CO2 riveduta ha come obiettivo il dimezzamento, entro il 2030, dei gas serra emessi dalla Svizzera ris… - gjscco : RT @RichbonesE: La ex fabbrica della #pennicillina a Roma (via tiburtina) è un ottimo esempio di come lo Stato abbia lasciato morire l'indu… - RichbonesE : La ex fabbrica della #pennicillina a Roma (via tiburtina) è un ottimo esempio di come lo Stato abbia lasciato morir… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’industria Il governo è ancora in tempo: non inserisca l’industria bellica nel Recovery Plan! Il Fatto Quotidiano