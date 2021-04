Come funziona il chip per trovare il Coronavirus che sta studiando il Pentagono (Di lunedì 19 aprile 2021) Un microchip sottocutaneo. Un sensore in grado di rivelare la presenza del Covid prima che la malattia esca alla scoperto. Prima che si manifestino i sintomi, prima che arrivi il risultato di un test molecolare e prima che in questo tempo di attese si generino nuovi contagi. È questo il progetto su cui sta lavorando Matt Hepburn, ex colonnello dell’esercito degli Stati Uniti e capo di uno dei team di ricerca del Pentagono che stanno studiando nuovi sistemi per arginare la pandemia. A spiegarlo è stato proprio lui, durante un programma di approfondimento della rete televisiva Cbs. Sul portale della Cbs si può trovare ancora la versione integrale dell’intervista. E no, questa volta non si tratta di una delle tante tesi complottiste che abbiamo smontato su Open in cui famigerati microchip vengono ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Un microsottocutaneo. Un sensore in grado di rivelare la presenza del Covid prima che la malattia esca alla scoperto. Prima che si manifestino i sintomi, prima che arrivi il risultato di un test molecolare e prima che in questo tempo di attese si generino nuovi contagi. È questo il progetto su cui sta lavorando Matt Hepburn, ex colonnello dell’esercito degli Stati Uniti e capo di uno dei team di ricerca delche stannonuovi sistemi per arginare la pandemia. A spiegarlo è stato proprio lui, durante un programma di approfondimento della rete televisiva Cbs. Sul portale della Cbs si puòancora la versione integrale dell’intervista. E no, questa volta non si tratta di una delle tante tesi complottiste che abbiamo smontato su Open in cui famigerati microvengono ...

