Clubhouse | nuovo round di investimento | ora vale 4 miliardi 

(Di lunedì 19 aprile 2021) AGI -ha annunciato undiche, secondo fonti vicine all'azienda, porterebbe la valutazione dell'app di messaggi audio alla valutazione di 4 miliardi di dollari. In un post sul blog aziendale,, nata poco più di un anno fa, ha spiegato che i nuovi finanziamenti da serviranno a "aumentare la base utenti" e "rafforzare la sua infrastruttura" tecnologica. "L'app è cresciuta molto più di quanto ci aspettassimo un anno fa", spiega l'azienda, anche perché "ora si è diffusa in tutto il mondo". Nel post la società conferma che nelle prossime settimane sbarcerà anche sui dispositivi Android (per ora i download sono ancora limitati agli smartphone iOS, il sistema operativo degli iPhone). In base agli ultimi dati pubblicati a fine marzo, l'app è stata scaricata da 13,5 ...

Advertising

ItaliaCamp : Il 12 maggio presenteremo su Clubhouse il nuovo romanzo di Pier Luigi Celli, “La manutenzione dei ricordi” ?? Iscri… - ideas_di : RT @franzrusso: #Clubhouse ?? riceve un nuovo round di finanziamenti facendo lievitare il valore della società a 4 miliardi di dollari. Ma o… - riccardobusetto : ?? Nuovo Podcast! 'Quattro domande al sax di Clubhouse: Antonio Gallucci' su @Spreaker #jazz #sax #tony_gallucci_jazz - Davevangelisti : #Facebook sfida #Clubhouse Stanze audio in diretta su Facebook e #Messenger, #podcast, un nuovo formato di post so… - postpickr : Dopo il grande successo di #ClubHouse, anche #LinkedIn e #Spotify hanno annunciato che presenteranno funzioni molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse nuovo

...Le stanze audio su Facebook e Messenger [ Torna su ] Gli audio sui social che propone in via esclusivanon potevano restare solo una prerogativa delsocial (vedi anche: ...Ma sarà davvero così? A sparigliare le carte ci sta pensando l'ultimo arrivato: il social network. Nato nella Silicon Valley e lanciato nel 2020 dalla Alpha Exploration Co., il...Dalle ultime notizie emerse sul web sembra che Facebook stia per aprire uno spazio dedicato ad eventi come podcast, live room e molto altro ...Sulla rete starebbe circolando un tool che è in grado di associare gli account Facebook agli indirizzi e-mail dei loro titolari, anche quando hanno impostato la privacy in modo tale da non poter risal ...