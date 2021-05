Clubhouse, nuovo round di investimento, ora vale 4 miliardi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Clubhouse ha annunciato un nuovo round di investimento che, secondo fonti vicine all'azienda, porterebbe la valutazione dell'app di messaggi audio alla valutazione di 4 miliardi di dollari. In un post sul blog aziendale, Clubhouse, nata poco più di un anno fa, ha spiegato che i nuovi finanziamenti da serviranno a "aumentare la base utenti" e "rafforzare la sua infrastruttura" tecnologica. "L'app è cresciuta molto più di quanto ci aspettassimo un anno fa", spiega l'azienda, anche perché "ora si è diffusa in tutto il mondo". Nel post la società conferma che nelle prossime settimane sbarcerà anche sui dispositivi Android (per ora i download sono ancora limitati agli smartphone iOS, il sistema operativo degli iPhone). In base agli ultimi dati pubblicati a fine marzo, l'app è stata scaricata da 13,5 ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI -ha annunciato undiche, secondo fonti vicine all'azienda, porterebbe la valutazione dell'app di messaggi audio alla valutazione di 4 miliardi di dollari. In un post sul blog aziendale,, nata poco più di un anno fa, ha spiegato che i nuovi finanziamenti da serviranno a "aumentare la base utenti" e "rafforzare la sua infrastruttura" tecnologica. "L'app è cresciuta molto più di quanto ci aspettassimo un anno fa", spiega l'azienda, anche perché "ora si è diffusa in tutto il mondo". Nel post la società conferma che nelle prossime settimane sbarcerà anche sui dispositivi Android (per ora i download sono ancora limitati agli smartphone iOS, il sistema operativo degli iPhone). In base agli ultimi dati pubblicati a fine marzo, l'app è stata scaricata da 13,5 ...

Advertising

lorisfranchetto : @TheJackSparrow ClubHouse? Che è? Nuovo locale di tendenza? - rpalazzolo : RT @cmgaston: In poche settimane Twitter: -allarga Spaces (? vs. Clubhouse) -'Twitter blue' (? vs. tutte le piattaforme ad-based) -ora mi… - cmgaston : In poche settimane Twitter: -allarga Spaces (? vs. Clubhouse) -'Twitter blue' (? vs. tutte le piattaforme ad-based… - abrugnoli : ?? Nuovo Podcast! '305 Clubhouse agli steroidi' su @Spreaker #audio #clubhouse #podcast #voce #voice - caroletta71 : RT @F_Spadafora: su consiglio di @RedRonnie @duranduran e il suono 'immersivo' del loro nuovo singolo #Invisible -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse nuovo Il principe Harry minaccia: "Nessuno potrà costringermi a stare zitto" Leggi anche › Harry e Meghan, la prima foto del nuovo telefilm 'Escaping The Palace' ›... Poi divorzieranno" Seguici anche su Clubhouse ogni martedì alle 10.00 nella Room Royal mania by iO ...

Letizia di Spagna, che camicia! Ha indossato di nuovo, sedici anni dopo, anche il tailleur bianco del fidanzamento durante una ... Letizia di Spagna indossa un bolerino etnico di cinque anni prima X Seguici anche su Clubhouse ogni ...

Clubhouse arriva su Android, che fine ha fatto il social audio? IL GIORNO Sullo smartphone con sistema Android è possibile scaricare l’app della piattaforma live solo audio che ha fatto impazzire tutti A gennaio scorso abbiamo già scritto di Clubhouse, la nuova piattaforma social che fa concorrenza a Facebook, Instagram e Twitter. Finalmente è giunto il ...

Clubhouse per Android ora disponibile per tutti Download Clubhouse per Android. Potete scaricare l’app direttamente dal Google Play Store, ma vi ricordiamo che per utilizzarla avrete necessariamente bisogno di un invito L’app si autodefinisce come ...

Leggi anche › Harry e Meghan, la prima foto deltelefilm 'Escaping The Palace' ›... Poi divorzieranno" Seguici anche suogni martedì alle 10.00 nella Room Royal mania by iO ...Ha indossato di, sedici anni dopo, anche il tailleur bianco del fidanzamento durante una ... Letizia di Spagna indossa un bolerino etnico di cinque anni prima X Seguici anche suogni ...A gennaio scorso abbiamo già scritto di Clubhouse, la nuova piattaforma social che fa concorrenza a Facebook, Instagram e Twitter. Finalmente è giunto il ...Download Clubhouse per Android. Potete scaricare l’app direttamente dal Google Play Store, ma vi ricordiamo che per utilizzarla avrete necessariamente bisogno di un invito L’app si autodefinisce come ...