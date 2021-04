Cinquantamila passaggi diversi e ingredienti da milioni di euro Viaggio nella nuova fabbrica della BioNTech

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Salvare il mondo è un lavoro manuale”: con queste parole, il settimanale tedesco Zeit inaugura il reportage dalladi Marburgo rilevata da Pfizer/per aumentare la produzione di vaccini a mRna. L’espressione “lavoro manuale” si riferisce al fatto che per preparare il vaccino ci vogliono 50 milae con esso sostanze molto costose, nell’ordine didi. Il libretto di istruzioni usato dai tecnici di laboratorio a Marburgo conta più di un migliaio di pagine e gli addetti ai lavori devono prestare la massima attenzione ad ogni minimoo: ad esempio, quando si tratta di miscelare gli enzimi da bottiglie diverse in un contenitore da laboratorio per poi versarli nel bioreattore che produce l’mRna, basta sbagliarne uno e si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinquantamila passaggi

RTL 102.5

Daidi proprietà alla data di immatricolazione. Fino a eventuali ipoteche. Cosa fare? La ... Se la differenza di chilometraggio è superiore aichilometri si consiglia di ...... gli oltrelavoratori della filiera hanno continuato a rifornirne gli italiani anche ... Sette dirette Facebook, a partire da venerdì 26 febbraio, per assistere dal vivo a tutti i...I memorabilia dei giganti della musica fanno gola ai collezionisti. Tre anni fa David Gilmour dei Pink Floyd mise in vendita la sua collezione di strumenti, per un ricavato record di oltre 21 milioni ...L'unica soluzione per far ripartire le dosi alla fascia 70-79 anni è Johnson&Johnson. E ora si pensa di usare Pfizer anche per i fragilissimi ...