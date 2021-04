Cig Covid, il caso del buco di fine marzo. I consulenti del lavoro: “Inps fuori tempo massimo, hanno dovuto coprirlo le aziende” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il danno per le aziende ormai è fatto e la circolare Inps annunciata venerdì scorso arriverà fuori tempo massimo. Perché le buste paga di marzo sono già chiuse. E, per i lavoratori che erano in cassa integrazione Covid, il “buco” degli ultimi giorni del mese causato da un vuoto legislativo è stato colmato mettendoli in ferie o permesso. Risultato: il costo è a carico delle aziende e non dell’istituto di previdenza. Che, insieme al ministero, è nel mirino dei consulenti del lavoro. Sabato l’associazione nazionale (il loro sindacato unitario) ha diffuso una nota di fuoco in cui sottolinea che “i contenuti del comunicato (dell’Inps, ndr) tentano inutilmente di recuperare l’assenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Il danno per leormai è fatto e la circolareannunciata venerdì scorso arriverà. Perché le buste paga disono già chiuse. E, per i lavoratori che erano in cassa integrazione, il “” degli ultimi giorni del mese causato da un vuoto legislativo è stato colmato mettendoli in ferie o permesso. Risultato: il costo è a carico dellee non dell’istituto di previdenza. Che, insieme al ministero, è nel mirino deidel. Sabato l’associazione nazionale (il loro sindacato unitario) ha diffuso una nota di fuoco in cui sottolinea che “i contenuti del comunicato (dell’, ndr) tentano inutilmente di recuperare l’assenza di ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cig Covid, il caso del buco di fine marzo. I consulenti del lavoro: “Inps fuori tempo massimo, hanno dovuto coprirlo l… - fattoquotidiano : Cig Covid, il caso del buco di fine marzo. I consulenti del lavoro: “Inps fuori tempo massimo, hanno dovuto coprirl… - MilaniRo_HR : Calcolo e pagamento #CassaIntegrazione, debutta il flusso UniEmens-Cig: - AngeloDeianaTW : Il #Report sugli scenari economici 2021 segnala per l’autunno l’innesco di gravi problemi che colpiranno il sistema… - sunrisesrose : @cristianovilla9 @worldernest @CottarelliCPI 40% dello stipendio, è quel che si percepisce al netto per la CIG in d… -