Ciclismo | Fabio Jakobsen | “Il mio ritorno non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle persone che mi sono state vicino”

(Di lunedì 19 aprile 2021), l’anno scorso vittima di una bruttissima caduta al Giro di Polonia, è tornato in gara, per la prima volta da quell’incidente, al Giro di Turchia che si è concluso ieri. Il corridore neerlandese della Deceuninck-Quick Step è riuscito a finire la gara a tappe turca e ha aiutato il suo compagno di squadra Mark Cavendish, il quale ha colto la bellezza di quattro successi parziali.è solo all’inizio di un percorso che può portarlo a tornare a essere il magnifico sprinter ammirato prima dell’infortunio. Tuttavia, il corridore neerlandese sembra essere sulla buona strada e le sue prestazioni in Turchiaindubbiamente incoraggianti dato che hanno evidenziato il fatto cheha già una buona condizione di base, che gli permette di poter pedalare ...

La volata del gruppo, valida per il terzo posto, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko davanti aFelline. Moscon, che è ovviamente anche il nuovo leader della classifica ...Vittoria trentina nella prima tappa del Tour of the Alps, corsa che fino al 2016 si ... Quarto posto per il torineseFelline (Astana Premier Tech) compagno di squadra del langarolo Matteo ...Fabio Jakobsen, l'anno scorso vittima di una bruttissima caduta al Giro di Polonia, è tornato in gara, per la prima volta da quell'incidente, al Giro di Turchia che si è concluso ieri. Il corridore ne ...Torna alla vittoria dopo 911 giorni e fa sua la prima tappa del Tour of the Alps, corsa di preparazione per il Giro d'Italia ...