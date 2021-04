Christillin: «Super League? Per noi della UEFA non ha valore» (Di lunedì 19 aprile 2021) Christillin, membro della UEFA, si spiega contro la Superlega: «Chi partecipa, non farà i campionati nazionali» Intervenuta ai microfoni di La7, Evelina Christillin, membro della UEFA, ha parlato della questione della Super League. Le parole. «Non abbiamo nessuna intenzione di avallare questa competizione, non ha nessun valore per noi della UEFA. Chi partecipa a queste competizioni non può essere affiliato alla UEFA e dunque non può partecipare ai campionati. Per noi la Superlega semplicemente non esiste. Naturalmente da ora partiranno le azioni legali, ma la situazione è questa: per disputare un campionato nazionale ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021), membro, si spiega contro lalega: «Chi partecipa, non farà i campionati nazionali» Intervenuta ai microfoni di La7, Evelina, membro, ha parlatoquestione. Le parole. «Non abbiamo nessuna intenzione di avallare questa competizione, non ha nessunper noi. Chi partecipa a queste competizioni non può essere affiliato allae dunque non può partecipare ai campionati. Per noi lalega semplicemente non esiste. Naturalmente da ora partiranno le azioni legali, ma la situazione è questa: per disputare un campionato nazionale ...

