Chi era Vera Gedroits, protagonista del doodle di oggi (Di lunedì 19 aprile 2021) Fu la prima professoressa russa di chirurgia e la prima a operare in guerra: nacque il 19 aprile del 1870, 151 anni fa Leggi su ilpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Fu la prima professoressa russa di chirurgia e la prima a operare in guerra: nacque il 19 aprile del 1870, 151 anni fa

Advertising

AlbertoBagnai : Chi c’era lo sa. Dal 2010 al 2017 ho parlato a tutti, dai monarchici agli anarchici. Ha capito uno solo, e io non p… - NicolaMorra63 : Ho imparato tanto da chi ha raccontato, da testimone, il dolore di tragedie enormi, indicibili, eppure decisive per… - Davide : Scusate, una veloce rinfrescata alla memoria: chi era il presidente del Consiglio del ministro Salvini, appena rinv… - DMALAGIGI2 : RT @NicolaMorra63: Si era annunciato l'obiettivo di 500mila vaccini al giorno entro fine aprile. Ci sono regioni in cui evidentemente non s… - GrainSand_Anja : RT @antocoppola60: C'è sempre uno strappo E C'è qualcuno che ha strappato di piu Non è mai qualcosa di esatto Chi ha dato ha dato Chi ha p… -