Chi era Vera Gedroits, pioniera nella chirurgia (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Wikipedia)Oggi, 19 aprile, nel giorno del suo 151esimo compleanno, Google dedica uno speciale doodle a Vera Gedroits, la prima donna chirurgo nell'Impero russo nota anche per il suo determinante contributo alla medicina di guerra. Nata il 19 aprile 1870 da una famiglia nobile di origini lituane con il titolo di principessa, Vera Ignatievna Gedroits, iniziò a interessarsi di medicina dopo la morte di uno dei fratelli più piccoli, Sergei, promettendo di impegnarsi a ridurre le sofferenze dei malati. Dopo aver partecipato ai movimenti studenteschi del 1892 che chiedevano riforme liberali nel sistema zarista, fu costretta però a concludere gli studi in Svizzera, presso il famoso chirurgo César Roux, di cui di divenne più tardi assistente. Nel 1900 tornò in Russia per assistere la madre e altri famigliari, iniziando ...

