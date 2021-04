Chi è Paola Egonu: la fuoriclasse della pallavolo italiana (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovanissima e talentuosa, Paola Egonu è una pallavolista sin dalla più tenera età. La sua bravura è ormai assodata, tanto da farla arrivare in Nazionale. Paola Egonu si è fatta strada, sin dalla più giovane età, nel mondo della pallavolo italiana, tanto da diventare in breve tempo una delle sue stelle più luminose. Dagli esordi ha mostrato subito un talento eccezionale, e il suo debutto nella nazionale femminile è stato accolto con gran calore dai tifosi e dalle sue colleghe. Ma al di là dello sport, la vita di Paola è ricca di tanti interessi e tante passioni. Inoltre è anche finita su Forbes. Scopriamo qualcosa di più sulla schiacciatrice italiana! Paola Egonu, origini e ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovanissima e talentuosa,è una pallavolista sin dalla più tenera età. La sua bravura è ormai assodata, tanto da farla arrivare in Nazionale.si è fatta strada, sin dalla più giovane età, nel mondo, tanto da diventare in breve tempo una delle sue stelle più luminose. Dagli esordi ha mostrato subito un talento eccezionale, e il suo debutto nella nazionale femminile è stato accolto con gran calore dai tifosi e dalle sue colleghe. Ma al di là dello sport, la vita diè ricca di tanti interessi e tante passioni. Inoltre è anche finita su Forbes. Scopriamo qualcosa di più sulla schiacciatrice, origini e ...

