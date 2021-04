Chi è Annalena Baerbock, la candidata Cancelliera dei Verdi tedeschi (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre il fronte Cdu/Csu è ancora indeciso, i Verdi hanno risolto la “questione K” (Kanzeler) e deciso di affidare il mandato di candidata Cancelliera alle elezioni federali ad Annalena Baerbock. L’altro presidente di partito, Robert Habeck, è stato a lungo il favorito ma negli ultimi mesi Baerbock ha recuperato nei sondaggi. “L’investitura” è arrivata stamane anche se formalmente la decisione dovrà essere confermata il 13 giugno nel corso di una riunione di partito. Il risultato è però scontato: la 40enne guiderà i Verdi alle elezioni del prossimo 26 settembre. Ecco chi è e cosa rappresenta la nuova donna di spicco della politica tedesca. PRIMA DI INIZIARE In questi giorni, tribolati anche per i Verdi, i media nazionali hanno parlato poco del ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre il fronte Cdu/Csu è ancora indeciso, ihanno risolto la “questione K” (Kanzeler) e deciso di affidare il mandato dialle elezioni federali ad. L’altro presidente di partito, Robert Habeck, è stato a lungo il favorito ma negli ultimi mesiha recuperato nei sondaggi. “L’investitura” è arrivata stamane anche se formalmente la decisione dovrà essere confermata il 13 giugno nel corso di una riunione di partito. Il risultato è però scontato: la 40enne guiderà ialle elezioni del prossimo 26 settembre. Ecco chi è e cosa rappresenta la nuova donna di spicco della politica tedesca. PRIMA DI INIZIARE In questi giorni, tribolati anche per i, i media nazionali hanno parlato poco del ...

