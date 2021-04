Chi è Andrea Cerioli? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di lunedì 19 aprile 2021) Andiamo a scoprire tutto quello che dobbiamo sapere su Andrea Cerioli, l’influencer e modello che ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui anche L’Isola dei Famosi. Chi è Andrea Cerioli Nome e Cognome: Andrea CerioliData di nascita: 22 maggio 1989Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna)Età: 31 annialtezza: 1,83 cmPeso: 73 kgSegno zodiacale: GemelliProfessione: Modellofidanzata: Arianna CirrincioneFigli: non ha figliTatuaggi: ne L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) Andiamo a scoprire tutto quello che dobbiamo sapere su, l’influencer e modello che ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui anche L’Isola dei Famosi. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 22 maggio 1989Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna)Età: 31 anni: 1,83 cmPeso: 73 kgSegno zodiacale: GemelliProfessione: Modello: Arianna CirrincioneFigli: non ha figliTatuaggi: ne L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MARTEMAN2 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi La Restaurazione è in atto. E siamo solo all’inizio. Le colpe di chi ha rovesciato il governo Conte reste… - andrea_82b15 : Comunicato #SuperLeague e probabile riforma #UCL a ridosso semifinali #UCL #UEL #UCL: #RealMadrid #Chelsea… - defra_andrea : RT @alvisepedrotti: La #UEFA può anche fare la voce grossa, ma pensate che la UCL senza Real, Barcellona, United e top club italiani avrebb… - defra_andrea : RT @riotta: I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport pulito dime… - andrea_82b15 : E come a tutti gli eroi è stata data la caccia, perché qualsiasi Governo ha paura di chi urla per la libertà. Onore… -