Chernobyl | il disastro nucleare 35 anni fa | oggi le prime puntate della serie su La7

(Di martedì 20 aprile 2021), lasulal reattore n. 4. Era da poco passata l’una del mattino del 26 aprile 1986 quando il reattore numero 4 nella centrale di, in Ucraina, esplose. Labasata sull’accadimento diè in prima serata su La7 stasera, 19 aprile. Il più grandestoria assieme a Fukushima, in Giappone, nel 2011. La nube tossica causò la morte di 31 persone e l’evacuazione di 400.000 persone dall’area, tutto il mondo fu terrorizzato. E neglila calamità ha causato migliaia di tumori coinvolgendo circa 8,4 milioni di persone tra Ucraina, Bielorussia e Russia. Le cause dell’incidente, che l’Unione Sovietica tentò di insabbiare, sono da ...

mavarco86 : Tra una settimana saranno 35 anni dal disastro di Chernobyl...

... La HBO ha anche rilasciato un podcast dopo l'uscita di ogni episodio, intitolato semplicemente: ThePodcast. In ogni episodio del suddetto podcast, visibile sul canale Youtube della HBO, ...Da stasera su La7 , alle 21:15, torna in TV, la premiata miniserie HBO che racconta in 5 puntate il terribilenucleare del 1986. In questo lunedì 19 aprile 2021 andranno in onda i primi 3 episodi , il gran finale invece è ...Chernobyl la serie: era circa l’1 del mattino del 26 aprile 1986 quando il reattore numero 4 nella centrale ucraina esplose. Stasera su La7.La HBO, assieme al regista e ai produttori di Chernobyl, ha deciso di rilasciare un pocast dopo ogni episodio della miniserie The Chernobyl Podcast. Parallelamente a Chernobyl, una miniserie televisiv ...