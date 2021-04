Che fine farà lo show di Baglioni su Canale 5? (Di lunedì 19 aprile 2021) Claudio Baglioni La festa appena cominciata è già finita. O è molto vicina ad esserlo. Lo show evento con cui Claudio Baglioni avrebbe dovuto celebrare su Canale5 i propri 50 anni di carriera rischia di non andare in onda. Le tre puntate speciali di prima serata, previste nel mese di maggio al venerdì e annunciate da Publitalia solo un mese fa, potrebbero infatti essere cancellate dal palinsesto o slittare. Per la concessionaria del gruppo Mediaset la cancellazione sembra già cosa fatta (al suo posto sono già previsti in palinsesto dei film). Stando a quanto ci risulta, invece, è previsto un incontro chiarificatore proprio nella giornata odierna per definire le sorti dello show. Dopo la sparizione dai palinsesti Rai di “Andiamo Avanti“, uno spettacolo con lo stesso Baglioni e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 aprile 2021) ClaudioLa festa appena cominciata è già finita. O è molto vicina ad esserlo. Loevento con cui Claudioavrebbe dovuto celebrare su5 i propri 50 anni di carriera rischia di non andare in onda. Le tre puntate speciali di prima serata, previste nel mese di maggio al venerdì e annunciate da Publitalia solo un mese fa, potrebbero infatti essere cancellate dal palinsesto o slittare. Per la concessionaria del gruppo Mediaset la cancellazione sembra già cosa fatta (al suo posto sono già previsti in palinsesto dei film). Stando a quanto ci risulta, invece, è previsto un incontro chiarificatore proprio nella giornata odierna per definire le sorti dello. Dopo la sparizione dai palinsesti Rai di “Andiamo Avanti“, uno spettacolo con lo stessoe ...

Covid: a medici Usca Bari nuovi ecografi portatili I medici Usca della Asl di Bari hanno cominciato l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid positivi con i nuovi ecografi portatili. (ANSA) ...

