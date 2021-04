Champions League, il Comitato esecutivo UEFA approva il nuovo format: vota anche il PSG (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Comitato esecutivo UEFA ha approvato la nuova Champions League, allargata a 36 squadre e che dovrebbe partire dal 2024 La UEFA se ne infischia della Superlega e continua per la sua strada. Il Comitato esecutivo, riunito questa mattina in Svizzera, ha appena approvato all’unanimità il progetto della nuova Champions League allargata a 36 squadre che dovrebbe partire nel 2024. Ha votato a favore del nuovo format anche il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, mentre faceva parte Agnelli, prima delle dimissioni arrivate ieri sera contestualmente all’annuncio della SuperLega. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilhato la nuova, allargata a 36 squadre e che dovrebbe partire dal 2024 Lase ne infischia della Superlega e continua per la sua strada. Il, riunito questa mattina in Svizzera, ha appenato all’unanimità il progetto della nuovaallargata a 36 squadre che dovrebbe partire nel 2024. Hato a favore delil presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, mentre faceva parte Agnelli, prima delle dimissioni arrivate ieri sera contestualmente all’annuncio della SuperLega. L'articolo proviene da Calcio News 24.

