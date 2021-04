«Champions League? Guadagnatela». Le magliette dei Leeds contro la Super Lega prima della partita con il Liverpool (Di lunedì 19 aprile 2021) Maglia bianca, scritta nera. Due slogan. «Il calcio è per i tifosi» e poi il logo della Champions League e sotto scritto «Guadagnatela». Così questa sera sono scesi in campo i giocatori del Leeds durante il riscaldamento prima della sfida contro il Liverpool. La partita era una incontro regolare della Premier League, il campionato più importante del Regno Unito. I Leeds non sono tra i 12 club fondatori della Super Lega, il nuovo campionato che dovrebbe coinvolgeri i club più forti d’Europa. Il Liverpool invece ne fa parte. Il progetto della Super ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Maglia bianca, scritta nera. Due slogan. «Il calcio è per i tifosi» e poi il logoe sotto scritto «». Così questa sera sono scesi in campo i giocatori deldurante il riscaldamentosfidail. Laera una inregolarePremier, il campionato più importante del Regno Unito. Inon sono tra i 12 club fondatori, il nuovo campionato che dovrebbe coinvolgeri i club più forti d’Europa. Ilinvece ne fa parte. Il progetto...

