Cercasi giovani guariti da reinfettare: sconcertante trial inglese per capire di più su virus e immunità (Di lunedì 19 aprile 2021) Cercasi giovani guariti da reinfettare: è questo il lancio dell’ultimo, sconcertante trial inglese sul Covid. Una sperimentazione che punta a capire di più su virus e immunità. Per migliorare anche conoscenza e ricorso a vaccini e terapie antivirali. Dunque, secondo quanto riferisce in queste ore la Bbc online, uno studio in Gran Bretagna lancia il trial a cui nessuno forse, sicuramente in pochi comunque, vorrebbero sottoporsi: Cercasi giovani guariti da reinfettare. Obiettivo: capire come reagisce il sistema immunitario e sviluppare nuovi test. Farmaci e vaccini. Il trial – sostenuto dal Wellcome ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021)da: è questo il lancio dell’ultimo,sul Covid. Una sperimentazione che punta adi più su. Per migliorare anche conoscenza e ricorso a vaccini e terapie antivirali. Dunque, secondo quanto riferisce in queste ore la Bbc online, uno studio in Gran Bretagna lancia ila cui nessuno forse, sicuramente in pochi comunque, vorrebbero sottoporsi:da. Obiettivo:come reagisce il sistema immunitario e sviluppare nuovi test. Farmaci e vaccini. Il– sostenuto dal Wellcome ...

