Centri antiviolenza di Napoli senza fondi dal 2019 | avanti con il volontariato

NAPOLI – "Si deve cercare di fare in modo che determinati servizi, che sono di emergenza, siano soggetti a procedure di acquisizione senza questi lunghi passaggi perché altrimenti tutto si ferma". Così alla Dire Francesca Menna, assessora alle Pari opportunità del Comune di Napoli, commentando lo stallo dei fondi destinati ai centri antiviolenza comunali della città che non vengono sovvenzionati dal 31 dicembre 2019, scadenza dell'ultima assegnazione.

