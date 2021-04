Censimento Usa, come cambierà l’America tra Biden e Trump (Di lunedì 19 aprile 2021) Un Censimento che influenzerà significativamente le prossime elezioni americane. Quello che doveva concludersi nel mese di aprile con l’invio dei dati del Census Bureau agli Stati, e che il coronavirus ha ritardato a settembre, è un Censimento decennale molto importante per gli Stati Uniti. In base alla redistribuzione della popolazione e agli indici demografici, si deciderà come saranno ripartiti tra gli Stati i 538 grandi elettori (270 eleggono il presidente) che dovranno indicare nel 2024 chi andrà alla Casa Bianca. Ma si deciderà anche la ripartizione, Stato per Stato, dei rappresentanti che saranno eletti alla Camera nel 2022. Le indicazioni non ufficiali, a oggi, sono che Alabama, New York, Illinois, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia e California perderebbero un rappresentante. Arizona, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Unche influenzerà significativamente le prossime elezioni americane. Quello che doveva concludersi nel mese di aprile con l’invio dei dati del Census Bureau agli Stati, e che il coronavirus ha ritardato a settembre, è undecennale molto importante per gli Stati Uniti. In base alla redistribuzione della popolazione e agli indici demografici, si decideràsaranno ripartiti tra gli Stati i 538 grandi elettori (270 eleggono il presidente) che dovranno indicare nel 2024 chi andrà alla Casa Bianca. Ma si deciderà anche la ripartizione, Stato per Stato, dei rappresentanti che saranno eletti alla Camera nel 2022. Le indicazioni non ufficiali, a oggi, sono che Alabama, New York, Illinois, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia e California perderebbero un rappresentante. Arizona, ...

Censimento Usa, come cambierà l'America tra Biden e Trump

