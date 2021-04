Celeste, sequel o un gioco tutto nuovo? I creatori della perla indie preparano un annuncio per domani (Di lunedì 19 aprile 2021) Extremely OK Games, precedentemente noto come Matt Make Games di Celeste e Towerfall, ha in serbo una sorta di rivelazione per domani. Sul profilo Twitter ufficiale, lo sviluppatore ha semplicemente scritto "Vibe reveal tomorrow" insieme all'emoji di un tulipano come unico indizio. Per ora non sappiamo cosa dobbiamo aspettarci dallo sviluppatore e dovremo attendere la giornata di domani per maggiori dettagli. L'ultima uscita di Extremely OK Games è stata Celeste nel 2018, un platform 2D ampiamente elogiato che è riuscito a vendere 500.000 copie nel suo anno di uscita. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Extremely OK Games, precedentemente noto come Matt Make Games die Towerfall, ha in serbo una sorta di rivelazione per. Sul profilo Twitter ufficiale, lo sviluppatore ha semplicemente scritto "Vibe reveal tomorrow" insieme all'emoji di un tulipano come unico indizio. Per ora non sappiamo cosa dobbiamo aspettarci dallo sviluppatore e dovremo attendere la giornata diper maggiori dettagli. L'ultima uscita di Extremely OK Games è statanel 2018, un platform 2D ampiamente elogiato che è riuscito a vendere 500.000 copie nel suo anno di uscita. Leggi altro...

