Ceferin | “La Super Lega proposta orribile I giocatori che aderiranno salteranno Europeo e Mondiale”

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, dopo l'esecutivo riunito a Montreux, ha detto che "La SuperLega è una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati in SuperLega non giocheranno né il Mondiale né l'Europeo. E' uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via". Foto: L'Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

