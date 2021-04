C' è chi sogna di comprare un mulino | chi una casa galleggiante Il bello è che sognare non costa niente

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 aprile 2021) Negli Usa la chiamano Zillow-mania: Zillow è il sito di real estate più visitato del Paese e la primavera scorsa, in lockdown, ha registrato una crescita esponenziale di visualizzazioni. Tutti desiderosi di tradirepropria per il brivido di un nuovo indirizzo? Non proprio. La Zillow-mania è più che altro un passatempo, l’ultima espressione della fantasia a portata di clic, non necessariamente di portafoglio. In rete si può trovare la parodia che ne hanno fatto al Saturday Night Live: nella penombra delle loro clausure, alla luce livida di uno schermo, un gruppetto di trentenni newyorchesi sospira davanti a cottage sperduti e villoni in North Carolina, dove di fatto non traslocherebbe mai (New York è New York). Le case da ...