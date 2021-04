CDP | Gorno Tempini | obiettivo convogliare capitali verso economia reale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – “CDP in qualità di investitore paziente di lungo periodo, è impegnata nello sviluppo dei segmenti di mercato del private equity, private debt e venture capital, coinvolgendo altri investitori, identificando opportunità di investimento per assicurare ritorni interessanti e, allo stesso tempo, favorire la crescita sostenibile del Paese”. E’ quanto affermato dal Presidente di Cassa depositi e Prestiti, Giovanni, intervenendo al convegno AIFI. Il Presidente ha indicato che ad un un commitment di quasi 9 miliardi di euro di CDP corrisponde una potenza di fuoco complessiva superiore ai 25 miliardi di euro grazie alla partecipazione di altri investitori. La Cassa – ha spiegato – punta a sviluppare Fondi di Fondi per supportare percorsi di crescita sostenibile ed equilibrata” ed i suoi investimenti “spaziano dalle infrastrutture al ...