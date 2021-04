Cattedre vacanti al 1° settembre | quasi 100mila Boom in Lombardia | il 22% è scoperto Tutti i dati

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tavolo tecnico al Ministero dell'Istruzione nel pomeriggio per quanto riguarda il reclutamento, uno dei temi caldi per il mondo della scuola. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Cattedre vacanti

Orizzonte Scuola

Ne consegue che alla fine si conteranno appena 1.957 vincitori, con ben 883che rimarrannoe quindi non assegnate, pari al 31,1% dei posti delle classi di concorso pubblicate. I dati ...... alla luce delle ampie disponibilità di postie alla conseguente emergenza legata alla ... Quest'anno sono state assegnate circa 105 miladi sostegno a supplenze. Di queste, solo una ...Alle 93mila cattedre vacanti vanno aggiunti 2mila pensionamenti e 5mila nuovi prof sostegno: per riempirle si punta su maxi-sanatoria di 60mila precari e 40mila nuovi ingressi ...Piano assunzioni insegnanti, il senatore Mario Pittoni (Lega) spiega cosa occorre fare per avere tutti i docenti in cattedra a settembre.