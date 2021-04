Caterina Collovati contro Giulia Salemi per un sms al marito Fulvio Collovati seda la bagarre | “Non ha fatto nulla di male”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sebbene siano trascorsi 5, 6 anni da quel messaggio trovato in maniera alquanto spiazzante sul cellulare delnon ha mai digerito il modo in cui la, che ai tempi stava lavorando fianco fianco a suoin Albania per una trasmissione televisiva, si era rivolta a lui. Un “amore” del tutto confidenziale che fa anche parte del vocabolario quotidiano dima che ai tempi aveva turbato lache dopo anni, davanti a Barbara d’Urso e davanti alla, ha voluto togliersi il sassolino dalla scarpa. A scanso d’equivoci però, nella puntata di ieri pomeriggio di Domenica – Live è intervenuto il diretto interessato di quel messaggio, ...

Giulia Salemi qualche mese fa ha dovuto subire l'ira delle sfere di Barbara D'Urso; nello studio della nota conduttrice, l'ex gieffina è stata accusata dadi aver fatto la civetta con suo marito. Oggi, dopo mesi, finalmente il diretto interessato ha voluto chiarire l'equivoco.Alcuni mesi fa Giulia Salemi è stata accusata pubblicamente dadi aver fatto delle avances a suo marito, Fulvio. Lo stesso ex calciatore si è espresso in merito alla vicenda. Giulia Salemi: le avances a FulvioIn diretta tv ...“Io e Giulia abbiamo fatto un programma insieme in Albania, abbiamo viaggiato continuamente per sei mesi io e lei, ma non eravamo soli. Nessun commento da parte di Giulia Salemi, concentrata in questo ...L'ex modella Giulia Salemi ritorna a far parlare di se. Le accuse a suo carico risalgono a qualche mese fa ma oggi finalmente si è fatta chiarezza.