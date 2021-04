Catania, tangenziale bloccata per la protesta degli ambulanti-VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) Da stamattina traffico in tilt sulla tangenziale ovest di Catania per la protesta degli ambulanti contro la scarsa attenzione del governo alle loro difficoltà economiche (Screenshot VIDEO)L’imminente riapertura, lunedì prossimo, 26 aprile, di gran parte delle attività commerciali non placa le proteste di quelle categorie che si sentono discriminate in quanto non destinatarie dei ristori economici stanziati dal governo per mitigare le ricadute negative per quelle attività commerciali maggiormente penalizzate dalle misure restrittive anti-contagio da Covid. E così da stamattina è in corso la protesta dei venditori ambulanti lungo la tangenziale ovest di Catania. LEGGI ANCHE –> I ristoratori bloccano ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Da stamattina traffico in tilt sullaovest diper lacontro la scarsa attenzione del governo alle loro difficoltà economiche (Screenshot)L’imminente riapertura, lunedì prossimo, 26 aprile, di gran parte delle attività commerciali non placa le proteste di quelle categorie che si sentono discriminate in quanto non destinatarie dei ristori economici stanziati dal governo per mitigare le ricadute negative per quelle attività commerciali maggiormente penalizzate dalle misure restrittive anti-contagio da Covid. E così da stamattina è in corso ladei venditorilungo laovest di. LEGGI ANCHE –> I ristoratori bloccano ...

Advertising

MeridioNews : Covid-19, la protesta degli ambulanti sulla tangenziale Chiuso svincolo di Gravina. Chiesta riapertura mercati - CurasiLivia : Protesta ambulanti Caos in tangenziale di Catania - ilSicilia : #Cronaca #ambulanti “Riaprite”: protesta degli ambulanti sulla tangenziale di Catania - live_palermo : VIDEO| Catania, lavoratori ambulanti bloccano tangenziale: traffico in tilt - Lasiciliaweb : Caos in tangenziale di Catania In corso la manifestazione degli ambulanti, chiuso lo svincolo di Gravina… -