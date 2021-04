Caso Navalny, l’Unione Europea ne chiede la liberazione immediata (Di lunedì 19 aprile 2021) l’Unione Europea rivolge un appello alla Russia affinché Alexis Navalny, il noto oppositore di Putin, venga liberato al più presto. “L’Ue è molto preoccupata per le sorti di Navalny” – spiega Josep Borrell capo della diplomazia Europea – “Chiediamo una liberazione immediata. Le autorità russe sono responsabili della sua salute”. Navalny è prigioniero in una colonia penale da ormai due mesi e dal 31 marzo ha iniziato lo sciopero della fame. Nel corso dei giorni, le sue condizioni di salute sono peggiorate e l’uomo è arrivato a perdere nove chilogrammi. Anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è intervenuto sul tema, definendo ingiusta la situazione del politico russo. Le condizioni di Navalny I medici hanno dichiarato che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)rivolge un appello alla Russia affinché Alexis, il noto oppositore di Putin, venga liberato al più presto. “L’Ue è molto preoccupata per le sorti di” – spiega Josep Borrell capo della diplomazia– “Chiediamo una. Le autorità russe sono responsabili della sua salute”.è prigioniero in una colonia penale da ormai due mesi e dal 31 marzo ha iniziato lo sciopero della fame. Nel corso dei giorni, le sue condizioni di salute sono peggiorate e l’uomo è arrivato a perdere nove chilogrammi. Anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è intervenuto sul tema, definendo ingiusta la situazione del politico russo. Le condizioni diI medici hanno dichiarato che ...

