Caso Navalny, la portavoce: “Alexei sta morendo”. Biden, “È ingiusto”. Il dissidente russo trasferito in ospedale, lo staff: “Mossa strategica” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Alexei Navalny sta morendo”, così la portavoce con un messaggio sui social. Preoccupano le sue condizioni. ROMA – Preoccupano le condizioni di Alexei Navalny. In un post su Facebook la portavoce del blogger russo ha lanciato un nuovo allarme: “Sta morendo, nelle sue condizioni è questioni di giorni”. Un quadro clinico destinato a peggiorare nei prossimi medici, con i suoi medici che hanno ribadito un alto rischio di infarto per l’oppositore di Vladimir Putin. Da parte di Mosca, però, nessuna conferma sulle condizioni di Navalny. I suoi alleati chiedono la liberazione del blogger per consentire le cure, ma il Cremlino non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Come sta Alexey ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) “sta”, così lacon un messaggio sui social. Preoccupano le sue condizioni. ROMA – Preoccupano le condizioni di. In un post su Facebook ladel bloggerha lanciato un nuovo allarme: “Sta, nelle sue condizioni è questioni di giorni”. Un quadro clinico destinato a peggiorare nei prossimi medici, con i suoi medici che hanno ribadito un alto rischio di infarto per l’oppositore di Vladimir Putin. Da parte di Mosca, però, nessuna conferma sulle condizioni di. I suoi alleati chiedono la liberazione del blogger per consentire le cure, ma il Cremlino non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Come sta Alexey ...

Piu_Europa : ?? Navalny sta morendo. L’Ue faccia tutto il necessario per evitare l’ennesimo omicidio di stato in Russia. Mai com… - mante : Alla fine, durissima. è arrivata la presa di posizione del Ministro degli Esteri italiano sul caso Navalny. - 1_nome_a_caso : @jacopo_iacoboni @OGiannino @navalny Ci prendono per cretini, ormai è assodato. - 1_nome_a_caso : RT @OGiannino: Non ci cascare ti prego @jacopo_iacoboni. @navalny NON è stato trasferito in ospedale, ma in un altro penitenziario nelle c… - Marialuisamean1 : Navalny ricoverato in ospedale. Il suo caso al centro dei lavori del Consiglio Ue - Mondo - ANSA -