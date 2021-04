Caso Mediaset-Vivendi, gruppo francese condannato a risarcire 1,7 milioni per Premium (Di lunedì 19 aprile 2021) La sentenza del Tribunale di Milano sul Caso Mediaset-Vivendi. Il gruppo francese dovrà risarcire 1,7 milioni per Premium. MILANO – E’ arrivata la sentenza del Tribunale sul Caso Mediaset-Vivendi. I giudici hanno respinto la richiesta dell’azienda italiana nei confronti del gruppo francese per la violazione dei patti parasociali e alla concorrenza sleale seguite alla vicenda Premium. Nello stesso tempo ha condannato la multinazionale transalpina ad un risarcimento nei confronti di Fininvest di 1,7 milioni di euro per il mancato rispetto del contratto su Premium. Una decisione che potrebbe portare ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) La sentenza del Tribunale di Milano sul. Ildovrà1,7per. MILANO – E’ arrivata la sentenza del Tribunale sul. I giudici hanno respinto la richiesta dell’azienda italiana nei confronti delper la violazione dei patti parasociali e alla concorrenza sleale seguite alla vicenda. Nello stesso tempo hala multinazionale transalpina ad un risarcimento nei confronti di Fininvest di 1,7di euro per il mancato rispetto del contratto su. Una decisione che potrebbe portare ...

