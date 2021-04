Carrelli vuoti | consumi alimentari e spesa a picco | ecco la vera crisi degli italiani

(Di lunedì 19 aprile 2021) Se c’è un dato che più di ogni altro certifica lache sta attraversando il nostro Paese, e di conseguenza milioni di famiglie italiane, è quello relativo alla, soprattutto quella alimentare. Infatti, sono decisamente preoccupanti i dati diffusi dall’Istat sulla realtà italiana durante la pandemia. Ladeifinali è calata del 10,9% nel 2020 e quella per gli acquistidel 5,5%. Raddoppiano invece i risparmi con un 15,8% rispetto all’8,2 del 2019. Una conferma dell’insicurezza che caratterizza questo periodo e della paura per il futuroStando sempre ai dati Istat è diminuito anche il potere d’acquisto che registra un -2,6 %. La discesa dellaè la maggiore dal 1995. Secondo Coldiretti è anche ...

