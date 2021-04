Carnevali sulla Superlega | “Probabilmente siamo stati presi in giro | è brutto essere avidi”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io sport, programma in onda su Rai Radio 1.? Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli ein. Era un’iniziativa che covava da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Oggi abbiamo una riunione in Lega e speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per. Fare calcio oggi è molto difficile, le squadre più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci devemeritocrazia, a voltetroppoè una ...

Lo ha detto l'ad del Sassuolo, Giovanni, a Radio Anch'io Sport,Superlega. "Era un'iniziativa che covava da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Oggi abbiamo una riunione in ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro". Lo ha dett ..."Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro". Così ai microfoni di Radio Anch ...