Cari colleghi avvocati, solo uniti potremo restituire dignità alla professione (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo avvocati, spesso e volentieri ce ne dimentichiamo e, altrettanto spesso e volentieri, siamo i primi a non considerarci tali, sia verso gli altri che verso noi stessi. Seppur sia entrato a farne parte da qualche anno ho sempre respirato a pieni polmoni, fin da piccolo, questo mondo fatto di dinamismo, di ceca abnegazione e di confronto professionale sempre vivo, pulsante e mai irrispettoso o banale. Nei banchi dell’Università, i più acuti, ci definivano l’altra faccia del diritto, magistratura e avvocatura, due professioni che si completano, si perfezionano e compenetrano a vicenda. Cos’è cambiato ora? Cosa sta rendendo la Nostra amata professione così difficile, contorta e, purtroppo, alle volte anche umiliante per qualcuno? Al di fuori di quegli stessi banchi, nella realtà che quotidianamente viviamo, l’Avvocato viene visto quasi con ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo, spesso e volentieri ce ne dimentichiamo e, altrettanto spesso e volentieri, siamo i primi a non considerarci tali, sia verso gli altri che verso noi stessi. Seppur sia entrato a farne parte da qualche anno ho sempre respirato a pieni polmoni, fin da piccolo, questo mondo fatto di dinamismo, di ceca abnegazione e di confronto professionale sempre vivo, pulsante e mai irrispettoso o banale. Nei banchi dell’Università, i più acuti, ci definivano l’altra faccia del diritto, magistratura e avvocatura, due professioni che si completano, si perfezionano e compenetrano a vicenda. Cos’è cambiato ora? Cosa sta rendendo la Nostra amatacosì difficile, contorta e, purtroppo, alle volte anche umiliante per qualcuno? Al di fuori di quegli stessi banchi, nella realtà che quotidianamente viviamo, l’Avvocato viene visto quasi con ...

JCforTeachers : RT @jctMFL: Cari colleghi, vi ricordiamo dell'evento di stasera in collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura e Arts in Junior Cycle… - jctMFL : Cari colleghi, vi ricordiamo dell'evento di stasera in collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura e Arts in… - SabrinaMeneghe1 : Cari colleghi, sto conducendo una ricerca in area Riviera del Brenta tra PD e VE sulla relazione paesaggio-turismo.… - sabrinavincenz5 : @MauroLeonardi3 Per Fabio Ermy Andrea Davide Laura Antonia Silvestro Maurizio e le loro famiglie, per Sonia Frances… - MarioArgenio : Eh si...allora è vero che tutti i nostri cari, i nostri amici, i nostri colleghi che non sono più con noi sono sopr… -