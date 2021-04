Caporalato e sfruttamento braccianti nel Pontino | 7 arresti

(Di lunedì 19 aprile 2021) Una cinquantina di carabinieri dei Nas hanno arrestato 7 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allodi extracomunitari in agricoltura, estorsioni ed uso di ...

Secondo gli inquirenti, l'organizzazione "assumeva e impiegava manodopera di cittadini stranieri, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno e vulnerabilità". ... sviluppata nel contesto di servizi "anti-caporalato" disposti dalla Divisione Unità ... da una denuncia sporta da un bracciante di origini bengalesi il quale lamentava le condizioni di sfruttamento e ... (ANSA) - ROMA, 19 APR - Una cinquantina di carabinieri dei Nas hanno arrestato 7 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento di extracomunitari in agricoltura ...